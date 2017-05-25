Кыргызстан не в состоянии выплатить ущерб Максиму Бакиеву. Об этом ИА «24.kg» сообщили адвокаты, представляющие его интересы.

Отметим, Высокий суд Англии принял решение относительно выплаты ущерба сыну свергнутого в апреле 2010 года президента Курманбека Бакиева за предъявление необоснованных обвинений в хищении $26 миллионов.

Однако правительство Кыргызстана платить отказывается. Юристы готовят очередной иск о взыскании суммы через суд.

Напомним, в сентябре со ссылкой на юридическую компанию «Хикман энд Роуз» в СМИ появилась информация о том, что Кыргызстан отозвал иск к Максиму Бакиеву на 20 миллионов фунтов стерлингов. В пояснении компании говорилось, что Бакиеву-младшему предъявили гражданский иск о мошенничестве, по которому он обвинялся в краже средств из двух государственных фондов.

В правительстве КР разъяснили, что какие-либо выводы, описывающие отзыв иска госорганов к Максиму Бакиеву как его победу в данном судопроизводстве, не соответствуют действительности.