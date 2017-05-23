В Каракольском горкенеше не смогли развалить коалицию большинства

Члены фракции СДПК Каракольского горкенеша не смогли развалить коалицию большинства. Об этом ИА «24.kg» сообщили депутаты.

По их данным, из 16 членов фракции социал-демократов, намеревающихся проголосовать за выход из альянса с партией «Табылга», один заболел.

«Мы решили перенести внеочередную сессию. Пока дата не назначена», — пояснил ИА «24.kg» лидер фракции Максат Чыныбеков.

Сказать же вам, по какой причине мы решили разойтись с «Табылгой», я не могу Лидер фракции СДПК Караколькольского горкенеша Мыксат Чынынбеков

Ранее в кенеше отмечали, что между социал-демократами и членами «Табылги» произошли принципиальные разногласия по вопросу развития инфраструктуры в областном центре.

В горкенеше Каракола 31 мандат. Они распределены между пятью партиями.

Первой идет «Табылга» (28,5 процента) под руководством местного активиста Асылбека Бабаева. В партию она преобразована из молодежного движения. Ее представители перед парламентскими выборами в 2015 году заключили некое соглашение «О принципиальных взглядах и объединении» с партией Омурбека Бабанова «Республика — Ата Журт».

Социал-демократы заняли второе место (14 процентов). «Кыргызстан» получил 10,2 процента, партия «Республика — Ата Журт» — 9 процентов, а «Онугуу-Прогресс» — 8,3 процента голосов.