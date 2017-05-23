В Каракольском городском кенеше развалилась коалиция большинства. Об этом ИА «24.kg» сообщили в секретариате КГК.

По их данным, сегодня депутаты созывают внеочередную сессию по инициативе фракции СДПК.

Социал-демократы вышли из альянса с партией «Табылга» и намерены создать коалицию с партиями «Онугуу-Прогресс» и «Кыргызстан».

Социал-демократы пояснили, что причиной выхода из коалиции большинства стали принципиальные расхождения с коллегами из «Табылги» по вопросу развития инфраструктуры в областном центре.

В горкенеше Каракола 31 мандат. Они распределены между пятью партиями.

Первой идет «Табылга» (28,5 процента) под руководством местного активиста Асылбека Бабаева. В партию она преобразована из молодежного движения. Ее представители перед парламентскими выборами в 2015 году заключили некое соглашение «О принципиальных взглядах и объединении» с партией Омурбека Бабанова «Республика — Ата Журт».

Социал-демократы заняли второе место (14 процентов). «Кыргызстан» получил 10,2 процента, партия «Республика — Ата Журт» — 9 процентов, а «Онугуу-Прогресс» — 8,3 процента голосов.