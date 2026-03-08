10:43
США и страны Латинской Америки создают коалицию по борьбе с наркокартелями

Президент США Дональд Трамп заявил, что создал военную коалицию, целью которой является борьба против наркоторговли в странах Латинской Америки.

Фото СМИ. США и страны Латинской Америки создают коалицию по борьбе с наркокартелями

Он также заявил, что Мексика — это эпицентр деятельности наркокартелей в Западном полушарии.

«Мексиканские картели подпитывают и управляют большей частью кровопролития и хаоса в этом полушарии, и правительство Соединенных Штатов сделает все необходимое для защиты нашей национальной безопасности и обеспечения безопасности американского народа», — сказал Трамп.

«Мы должны полностью уничтожить их, потому что они становятся все хуже. Они захватывают свою страну. Картели управляют Мексикой», — добавил он.

Отметим, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум неоднократно заявляла, что не разрешит США проводить силовые операции на территории страны.

«В этот исторический день мы собрались, чтобы сообщить о новой коалиции, которая будет бороться против преступных наркокартелей», — заявил президент США на встрече с лидерами ряда латиноамериканских стран во Флориде.

По словам главы Белого дома, участники инициативы согласны с тем, что для ликвидации наркоторговцев нужно применять армию.

СМИ обращают внимание на то, что на встрече не были представлены Колумбия, Бразилия и Мексика. По словам Дональда Трампа, президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась от предложений США совместно бороться с наркокартелями.
США и страны Латинской Америки создают коалицию по борьбе с наркокартелями
