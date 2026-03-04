В Караколе построят теплоэлектроцентраль мощностью 120 мегаватт

В городе Караколе планируется строительство теплоэлектроцентрали мощностью 120 мегаватт. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Кыргызстана.

По данным ведомства, накануне министр энергетики Таалайбек Ибраев в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился на месте с проектом будущего энергетического объекта.

Как отмечается, в рамках проекта рассматривается подключение новой станции мощностью 120 мегаватт к электрическим сетям через подстанцию 110/35/10 киловат «Пржевальск».

В министерстве подчеркнули, что после ввода объекта в эксплуатацию вырабатываемая электроэнергия позволит полностью обеспечить потребности города Каракола в электроэнергии.