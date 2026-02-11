На стройке ГИК в Караколе устранили нарушения после видео в соцсетях

В социальных сетях распространилось видео, снятое на строительной площадке многоквартирного дома в Караколе, где пользователи заявили о возможных нарушениях. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР официально разъяснило ситуацию.

Речь идет о жилье, возводимом Государственной ипотечной компанией на пересечении улиц Тоголока Молдо и Карасаева.

По данным ведомства, Иссык-Кульское региональное управление Департамента госархстройконтроля уже провело проверку, в ходе которой выявленные газоблоки, не соответствующие строительным нормам, полностью демонтированы. После демонтажа объект приведен в соответствие с проектно-сметной документацией.

Подрядной организации выданы предписания, работы продолжаются в штатном режиме. Министерство подчеркивает, что контроль качества и безопасности строительства — приоритет, и по каждому нарушению будут приняты меры.

Граждан просят сообщать о любых недостатках на стройках через доверительный WhatsApp номер департамента: 0221328256.