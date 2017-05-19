Кандидаты в президенты. Между учителем русского языка и «мучным королем»

Наконец в СДПК определились со своим кандидатом на пост президента Кыргызстана. Политсовет партии рекомендовал нынешнего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

Ранее о намерении баллотироваться заявили экс-глава правительства Темир Сариев, лидер фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов, глава партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев и томящийся в застенках СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции бессменный руководитель партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

Эксперты прогнозируют, что основная борьба за президентское кресло развернется именно между этой пятеркой, если до начала гонки, конечно, суд не вынесет вердикт Текебаеву и он не сойдет с дистанции. Остальные кандидаты, по мнению аналитиков, выступят статистами.

ИА «24.kg» решило напомнить электорату о наиболее примечательных фактах из кандидатских биографий.

От зоотехника до премьер-министра

Сооронбай Жээнбеков родился в 1958 году в селе Кара-Кульджа Ошской области.

Клан Жээнбековых считается одним из самых влиятельных на юге страны.

У отца Шерипа Жээнбекова шесть сыновей и две дочери. Старший — Канторо Жээнбеков — был авторитетным ученым. Он дистанцировался от большой политики, посвятив себя науке. Конторо Шарипович скончался в апреле этого года в больнице Управделами президента. Причиной смерти стал инсульт.

Еще один брат, младший — Асылбек Жээнбеков — до недавнего времени занимал должность спикера Жогорку Кенеша. Он бы и по сей день руководил парламентом, если бы Сооронбай не возглавил правительство. Асылбеку пришлось сложить полномочия торага. Жусупбек Шарипов до недавнего времени был послом в Саудовской Аравии. Жыргалбек Жээнбеков живет в Ошской области. Жанышбек Жээнбеков — двоюродный брат. Самый младший Искендер Жээнбеков в 28 лет стал прокурором Ошской области. Он скончался. О сестрах Сооронбая Жээнбекова данных нет. Они ведут скромный образ жизни и далеки от политики.

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Интересный факт: премьер-министр Сооронбай Жээнбеков плохо говорит по-русски, предпочитая родной. Но трудовую деятельность он начинал в 1973 году — учителем русского языка и литературы в Узгенском районе.

Свой первый диплом о высшем образовании он получил в 1983 году, окончив сельскохозяйственный институт имени Скрябина. Работал зоотехником.

Во времена правления Аскара Акаева был депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша.

При президенте Курманбеке Бакиеве возглавлял Министерство сельского хозяйства.

После того, как на СДПК началось жесткое давление «Белого дома», Сооронбай Жээнбеков покинул политику и ушел в бизнес.

В большую политику вернулся в апреле 2010 года. Он стал губернатором Ошской области. Именно на его период губернаторства пришлись трагические ошские события-2010.

Тем не менее на этом посту он проработал пять лет и в октябре 2015 года возглавил ГКС. Премьером он был избран в 2016 году в апреле. В 2017-м ему предрекали отставку, но звезды сложились иначе — Сооронбая Жээнбекова выдвинули единым кандидатом в президенты.

Учитель с нутром оппозиционера

Еще один бывший учитель, променявший ниву просвещения на политическую стезю, — Омурбек Текебаев. Восхождение на вершину политического Олимпа начал в 1991 году, когда возглавил партию «Эркин Кыргызстан». Текебаев по праву может называться «ветераном» непрекращающегося редактирования Конституции Кыргызской Республики.

Став членом Комиссии по выработке Основного закона в 1991-м, Текебаев с тех пор регулярно участвовал в процессе переписывания главного документа страны. А в 2010 году и вовсе возглавил Конституционное совещание.

Омурбек Текебаев — депутат со стажем. Он член ЖК всех созывов, за исключением четвертого, когда «Ата Мекен» не пропустили в парламент, заменив непослушных социалистов социал-демократами и бесхребетными коммунистами.

С завидным постоянством Омурбек Текебаев баллотируется и в президенты страны - еще со времен правления Аскара Акаева, в 2000-м году.

Проиграв, подался в оппозицию. В статусе непримиримого оппонента «Белого дома» он встретил два переворота — 2005 и 2010 годов.

За Текебаевым на протяжении всей его политической деятельности тянется шлейф скандалов. Последний — коррупционный — закончился арестом. Тем не менее партия выдвинула вождя кандидатом в президенты-2017. В ЦИК пообещали его зарегистрировать.

Мечты мучного короля

Бакыт Торобаев по сравнению со своими конкурентами по президентскому забегу в политике новичок. До 2007 года занимался предпринимательством. Его же называют «мучным королем». Ему принадлежит самое крупное в Джалал-Абадской области мукомольное предприятие.

В 2007 году он был избран депутатом в составе бакиевского «Ак Жола», а в октябре 2009 года стал министром ЧС. В апреле 2010 года пост оставил по понятным причинам и подался в «Республику» Омурбека Бабанова. В 2010 году под ее знаменами становится депутатом пятого созыва. Но в 2013 году Торобаев «разводится» со своим патроном и сколачивает депутатскую группу с Мирланом Бакировым и Тынчтыком Шайназаровым. Тогда же он и создает партию «Онугуу-Прогресс», которая на выборах в 2015 году приходит в ЖК четвертой.

Бакыт Торобаев баллотировался на пост спикера в 2016 году. Безуспешно.

Из коалиции «Онугуу-Прогресс» вылетела в ноябре 2016 года, поскольку Бакыт Торобаев и его верные соратники отказались поддерживать предлагаемые СДПК поправки в Конституцию. А в феврале Торобаев поддержал впавшего в немилость и угодившего под арест Омурбека Текебаева, чем сразу снискал немилость «верхов». Прославился Торобаев еще и тем, что предложил распустить парламент. А еще он считает, что Бишкек следует развивать по образу и подобию Сингапура.

Амбициозный олигарх

Один из самых богатых политиков Кыргызстана Омурбек Бабанов тоже попробует себя в качестве кандидата в президенты. Он, как и Сооронбай Жээнбеков, по первому высшему образованию аграрий. До прихода во властные структуры занимался бизнесом. В 2005 году становится депутатом парламента. А в 2006-м присоединяется к оппозиционному движению «За реформы» и требует в унисон с Омурбеком Текебаевым, Болотом Шером и Азимбеком Бекназаровым новую Конституцию и отставки президента Курманбека Бакиева. В ноябре того же года проводит митинги оппонентов «Белого дома».

Митинги по своей экспрессии эмоциональны, и журналисты дают Бабанову прозвище «диджей революции».

В 2007 году Омурбек Бабанов пытается прорваться в ЖК по спискам СДПК, но его блокирует ЦИК, обнаружив гражданство Казахстана. Бабанов сходит с дистанции, уступив место Розе Отунбаевой.

После апрельских событий и бегства Курманбека Бакиева из страны вошел в состав правительства Алмазбека Атамбаева в должности первого вице-премьера. После избрания Атамбаева президентом в октябре 2011 года стал исполнять обязанности главы правительства. Ушел в отставку 1 сентября 2012 после распада коалиции парламентского большинства.

Поспособствовал этому уходу, кстати, заклятый друг Бабанова Омурбек Текебаев. Именно он вытащил на свет историю с конем, которого Бабанов получил в подарок от турецких бизнесменов.

Элитный английский скакун и выбил в итоге копытом кресло премьера из-под Омурбека Бабанова.

Расползлась по швам «Республика» Бабанова, созданная им в июне 2010 года. 20 октября 2014 года был проведен объединенный внеочередной республиканский съезд партий «Республика» и «Ата-Журт», где делегаты большинством голосов выступили за создание новой политической силы «Республика — Ата Журт». Омурбек Бабанов стал сопредседателем новой партии наравне с Камчыбеком Ташиевым.

Летом 2015 года партия стала активно готовиться к выборам в Жогорку Кенеш. Но буквально за месяц до гонки Камчыбек Ташиев, известный своим буйным нравом, сходится в рукопашной с представителем конкурирующей организации — штабистом из «Онугуу-Прогресса». ЦИК лишает Ташиева возможности баллотироваться. Бабанов за бывшего соратника рубашку рвать на себе не стал, зато пользователям соцсетей было продемонстрировано фото «истинной» мужской дружбы, когда Бабанов и Ташиев размазывали снег по упитанным лицам друг друга.

Камчыбек Ташиев вернулся к своим друзьям Ахматбеку Келдибекову и Адахану Мадумарову, а Омурбек Бабанов стал депутатом и возглавил фракцию «РАЖ».

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В марте 2017 года Омурбек Бабанов заявил о своем желании пойти на выборы президента в качестве кандидата от «РАЖ». А чтобы не было кривотолков, даже рассказал журналистам, как заработал свои миллионы, и не утаил сведения о предприимчивом родственнике, получившем кредит $17 миллионов в Российско-Кыргызском фонде развития.

Когда в душе весна и комсомол

Еще один кандидат в президенты — бывший премьер-министр Темир Сариев. Свою трудовую деятельность политик начал в 1983 году на Аламединской меховой фабрике. Как позже и в политике, уверенно шагая по карьерной лестнице, уже в 1987 году Темир Сариев стал главным экономистом. С 1987 по 1989 год занимал должность инструктора, затем заведующего отделом рабочей молодежи Аламединского райкома комсомола.

С 1989 по 1991 год показал себя на партийной работе. После распада СССР Темир Сариев уходит в бизнес.

Как опытный экономист с предпринимательской жилкой становится президентом первой в Кыргызстане товарно-сырьевой биржи, которой руководит до 1995 года.

С 2000-го Темир Сариев решает попробовать себя в политике и баллотируется в Жогорку Кенеш. Успешно.

В 2005 году мартовский переворот встречает также с депутатским мандатом. В 2007 году третий созыв парламента досрочно распущен. В четвертый Сариев не попадает и уходит в оппозицию. Он становится сопредседателем движения «За реформы!», одновременно он сопредседатель политической партии «Союз демократических сил «Акшумкар».

В июне 2008 года избран председателем «Акшумкара».

С 24 декабря 2008 года — член политбюро оппозиционного «Объединенного народного движения» КР.

После апрельских событий назначен заместителем председателя временного правительства и по совместительству министром финансов. В 2011 году его откровенность на заседании ЖК, где заслушивался отчет Национальной комиссии по расследованию причин апрельских и июньских событий, едва не стоила ему министерского портфеля. Он тогда признался, что знал об изъятых деньгах из закрытых банковских ячеек и арестованных счетов в АУБ, «Манас банке», «Кыргызкредитбанке», «Иссык-Куль Инвестбанке». В 2014 году Темир Сариев инициировал повторное расследование. Но оно до сих пор не проведено.

Попасть в пятый созыв парламента ему не удалось. На выборах в ЖК, проходивших 10 октября 2010 года, его партия набрала менее трех процентов голосов.

2 мая 2015 года Темир Сариев из кресла министра экономики перекочевал в премьерское.

11 апреля 2016 года, на внеочередном заседании правительства премьер-министр Темир Сариев объявил о том, что уходит в отставку. Уходу предшествовал скандал, связанный с тендером по реконструкции автодорог.

Скандал срежиссировал лидер фракции «Кыргызстан» Канатбек Исаев. Однако Исаев чуть позже сам стал жертвой внутрифракционных интриг. За что и был свергнут с поста лидера.

В январе Темир Сариев официально заявил, что намерен участвовать в президентской гонке.

Здесь можно проголосовать за кандидатов в президенты страны, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.