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Власть

Премьер-министр указал на слабую борьбу госорганов с коррупцией

Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков указал на слабую работу госорганов в регионах в борьбе с коррупцией. Об этом он сказал на заседании правительства.

По его словам, государственным органам следует изменить стиль работы с населением.

Уважаемые губернаторы, акимы, те, кто напрямую работает с народом. Если на местах не изменить отношение с населением, то мы не добавим доверия к государственной власти.

Сооронбай Жээнбеков

Как он отметил, борьба с коррупцией идет в центральном аппарате госорганов, тогда как на местах вопрос борьбы с коррупцией не поднимается.

«Я не слышал, чтобы на районных коллегиях рассматривались вопросы борьбы с коррупцией, чтобы шло обсуждение, принимались меры, и поэтому в регионах очень много жалоб на госорганы, оказывающие услуги населению» , — сказал Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51577/
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