Владимир Путин поздравил кыргызстанцев с 72-й годовщиной победы в ВОВ

Владимир Путин поздравил Алмазбека Атамбаева и кыргызстанцев с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Мы навсегда сохраним благодарную память о тех, кто своей доблестью на полях сражений и самоотверженным трудом в тылу отстоял свободу и независимость Родины. Убежден, что завещанные нашими отцами и дедами славные традиции братской дружбы и взаимной помощи будут и впредь служить укреплению российско-кыргызского союзничества и стратегического партнерства», — отмечено в послании Владимира Путина.

Президент России выразил проживающим в Кыргызстане ветеранам глубокую признательность и пожелал доброго здоровья, долголетия и благополучия.