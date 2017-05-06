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Власть

Владимир Путин поздравил кыргызстанцев с 72-й годовщиной победы в ВОВ

Владимир Путин поздравил Алмазбека Атамбаева и кыргызстанцев с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Мы навсегда сохраним благодарную память о тех, кто своей доблестью на полях сражений и самоотверженным трудом в тылу отстоял свободу и независимость Родины. Убежден, что завещанные нашими отцами и дедами славные традиции братской дружбы и взаимной помощи будут и впредь служить укреплению российско-кыргызского союзничества и стратегического партнерства», — отмечено в послании Владимира Путина.

Президент России выразил проживающим в Кыргызстане ветеранам глубокую признательность и пожелал доброго здоровья, долголетия и благополучия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51267/
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