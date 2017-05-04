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Власть

МЧС Кыргызстана не хватает средств для предотвращения схода оползней

МЧС Кыргызстана не хватает средств для предотвращения схода оползней. Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты подняли этот вопрос.

По словам Осмонбека Артыкбаева, правительство проводит недостаточную работу в области предотвращения чрезвычайных ситуаций. Комплексной программы у МЧС нет. Необходимо создать фонд, в котором бы содержались деньги для предотвращения происшествий.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков отметил, что программа есть. По ней предусмотрены ссуды до 200 тысяч сомов и выделение земельного участка для переселения.

Заместитель министра ЧС Калыс Ахматов добавил, что по 543 опасным местам организовали посадку насаждений. «У МЧС была возможность брать деньги из фонда, но он около пяти лет закрыт», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51133/
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