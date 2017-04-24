20:14
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Власть

Депутаты считают пощечиной низкие рейтинги в туризме

Депутаты посчитали пощечиной стране ухудшение позиций Кыргызстана в индексе туризма. Об этом сказал сегодня на объединенном заседании парламентских комитетов по бюджету и финансам и экономической и фискальной политике депутат Дастан Бекешев.

По его словам, Кыргызстан в индексе туризма занимает 116-е место в числе 136 стран. Парламентарий считает, что такое положение вещей неприемлемо.

«Это как пощечина нам! Развитие туризма — большой вопрос. Я его внимательно изучил. Индекс имеет подразделения. Он составляется по оценке безопасности на дорогах, безопасности в ночное время. У нас же проблемы с инфраструктурой. И еще одна большая проблема — вопрос экологии. Пока не начнется борьба за экологию, в сфере туризма ничего не изменится, сколько бы Игр кочевников ни проводили», — отметил депутат.

У нас даже туалетов нормальных нет.

Дастан Бекешев
Напомним, сегодня депутаты рассматривают отчет правительства по итогам 2016 года. Его уже изучили все парламентские фракции и коалиция большинства. Ожидается, что отчет рассмотрят на палате уже на этой неделе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50299/
просмотров: 666
Версия для печати
Материалы по теме
Дорогу Бишкек — Чалдовар могут построить по системе ГЧП
Россия может списать Кыргызстану $240 миллионов долга
Фракция «Ата Мекен» признала работу правительства неудовлетворительной
«Ата Мекен» сравнивает работу правительства Кыргызстана с Россией
Социалисты заявили о давлении на сотрудников фракции
Дело мародеров. Депутаты поддержали заключение комиссии
Жена Акылбека Жапарова владеет фирмой по поставке кондитерских изделий
От правительства требуют вспомнить о приграничных селах
Ирина Карамушкина посетовала, что проиграла в суде Омурбеку Бабанову
Дорога Бишкек — Кара-Балта: Депутаты требуют вернуться к первоначальному проекту
Популярные новости
Как на&nbsp;самом деле относятся в&nbsp;Кыргызстане к&nbsp;Омурбеку Бабанову Как на самом деле относятся в Кыргызстане к Омурбеку Бабанову
80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову 80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову
Лидеру &laquo;Ата Мекена&raquo; Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение Лидеру «Ата Мекена» Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение
Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за&nbsp;1,5&nbsp;миллиона евро Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за 1,5 миллиона евро
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom