Правительство предлагает регулировать вывоз золотосодержащей руды через налоги

Правительство Кыргызстана предлагает регулировать вывоз золотосодержащей руды через налогообложение. Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию вице-премьер-министр Олег Панкратов.

Депутаты предложили ему озвучить позицию правительства, так как в настоящее время они разрабатывают законопроект. Поэтому необходимо знать, целесообразно ли вводить пошлину или нужно построить завод.

Олег Панкратов сказал, что после вступления Кыргызстана в ЕАЭС республика не может вводить регулирование. «Пошлины не будут действовать на руду, которая вывозится в Казахстан, только на Китай. Мы предлагаем ввести регулирование не через пошлину, а через налогообложение», — пояснил он.