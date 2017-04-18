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Власть

Правительство предлагает регулировать вывоз золотосодержащей руды через налоги

Правительство Кыргызстана предлагает регулировать вывоз золотосодержащей руды через налогообложение. Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию вице-премьер-министр Олег Панкратов.

Депутаты предложили ему озвучить позицию правительства, так как в настоящее время они разрабатывают законопроект. Поэтому необходимо знать, целесообразно ли вводить пошлину или нужно построить завод.

Олег Панкратов сказал, что после вступления Кыргызстана в ЕАЭС республика не может вводить регулирование. «Пошлины не будут действовать на руду, которая вывозится в Казахстан, только на Китай. Мы предлагаем ввести регулирование не через пошлину, а через налогообложение», — пояснил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/49802/
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