Владимир Путин подписал указ об ограничении на вывоз в ЕАЭС наличных рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым вводятся ограничения на вывоз наличных рублей в государства — члены ЕАЭС. Документ опубликован на портале правовой информации.

Физические лица с 1 апреля смогут вывозить суммы свыше $100 тысяч в наличных рублях только через пункты пропуска в аэропортах с уведомлением таможни и при наличии банковских выписок, подтверждающих снятие наличных. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничения действуют вне зависимости от суммы.

Также президент России подписал указ о запрете вывоза аффинированного золота в слитках массой более 100 граммов с 1 мая 2026 года. Исключение сделано для вывоза через аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Владивостока (Кневичи) при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты.