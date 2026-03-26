09:51
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.08
Экономика

Владимир Путин подписал указ об ограничении на вывоз в ЕАЭС наличных рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым вводятся ограничения на вывоз наличных рублей в государства — члены ЕАЭС. Документ опубликован на портале правовой информации.

Физические лица с 1 апреля смогут вывозить суммы свыше $100 тысяч в наличных рублях только через пункты пропуска в аэропортах с уведомлением таможни и при наличии банковских выписок, подтверждающих снятие наличных. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничения действуют вне зависимости от суммы.

Также президент России подписал указ о запрете вывоза аффинированного золота в слитках массой более 100 граммов с 1 мая 2026 года. Исключение сделано для вывоза через аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Владивостока (Кневичи) при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/367487/
просмотров: 218
Версия для печати
Популярные новости
Рубль стремительно падает, подешевели и другие валюты. Курс на 23 марта
Рубль и евро прекратили падение и пошли в рост. Курс валют на 24 марта
Резкое падение рубля сменилось столь же быстрым ростом. Курс валют на 25 марта
Падение российского рубля. Сколько теряют мигранты на переводах в Кыргызстан
Бизнес
«ИННОПРОМ. Центральная Азия» соберет лидеров промышленности в Узбекистане
Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
