Бюджет Кыргызстана вырастет на 43 миллиарда сомов. На что направят деньги

Доходную часть республиканского бюджета на 2026 год планируется увеличить на 43 миллиарда 349 миллионов сомов. Соответствующие поправки на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша представила заместитель министра финансов Жибек Дуйшеева.

Повышение показателей станет возможным благодаря увеличению планов по сбору налогов. В частности, поступления от Налоговой службы вырастут на 28 миллиардов 370 миллионов сомов, а сборы от Таможенной службы — на 14 миллиардов 978 миллионов сомов.

Эти средства будут направлены на повышение заработной платы работников социальной сферы. Кроме того, часть денег выделят на покрытие дополнительных расходов по подготовке и проведению заседания Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится в Бишкеке.

Напомним, на 2026 год совокупные доходы республиканского бюджета были утверждены в объеме 551,2 миллиарда сомов, расходы — 550,8 миллиарда сомов.