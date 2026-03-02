В Кыргызстане предлагают изменить порядок получения документов для наследства

Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект изменений в Закон «Об актах гражданского состояния». Документ направлен на устранение правового пробела, который мешает гражданам оформлять наследство, если они не приходятся близкими родственниками завещателю.

Согласно действующей практике, ряду граждан отказывали в выдаче документа о смерти завещателя, поскольку они не относятся к кругу близких родственников. Из-за этого нотариусы не могли открыть наследственное дело, даже если завещание составлено в пользу этих лиц.

Проект закона предлагает закрепить механизм, позволяющий таким гражданам получать необходимые документы и беспрепятственно реализовывать свои наследственные права.

Законопроект опубликован на портале Жогорку Кенеша. Общественное обсуждение продолжается.