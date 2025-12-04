12:43
Общество

В Кыргызстане будут выдавать пять новых цифровых и типографских бланков от ЗАГСа

Госучреждение «Кызмат» презентовало для СМИ новые цифровые свидетельства и бланки, выдаваемые ЗАГСом, теперь их будет два: цифрой и типографский. Это следующий этап перехода государственных услуг Кыргызстана на цифровые документы.

Заместитель директора ГУ «Кызмат» Эрнес Досалиев отметил, что это новая политика государства для упрощения процессов обслуживания и получения всех видов актов гражданского состояния без бумажных вариантов. Теперь ими можно пользоваться в цифровом формате на портале «Тундук».

«Новые бланки — это важный шаг на пути к цифровизации, что предусматривает упрощение получения госуслуг, — подчеркивает заведующая отделом паспортной работы и актов гражданского состояния Перизат Сейдакматова. — Постановлением кабинета министров № 161 от 24 марта 2025 года утверждены два вида бланков: цифровой и типографский. Технические спецификации утвердила рабочая комиссия, а бланки имеют более 10 защитных элементов».

Она рассказала, что теперь гражданин может онлайн записаться в очередь, прийти в ЦОН и никаких документов не приносить, достаточно мобильного приложения «Тундук», в котором есть ID-карта.

При рождении медицинское свидетельство тоже автоматизировано. Оно будет в телефоне гражданина.

В случае если гражданам необходимо предоставить свидетельство для пересечения границы, есть возможность распечатать на типографском бланке.

«Система автоматически генерирует цифровое свидетельство, в котором есть личный номер, перенесенный на типографский бланк. Это сделано для сокращения количества повторных свидетельств, так как часто мотивами бывает утеря или порча», — добавила Перизат Сейдакматова.

Также изменена форма свидетельства с KGZ, сейчас KG. Теперь это:

  • KG 01 — рождение;
  • KG 02 — заключение брака;
  • KG 03 — расторжение брака;
  • KG 04 — смена фамилии, имени или отчества;
  • KG 05 — свидетельство о смерти.

Но старые бланки остаются действительными, пока не закончатся.

Также со стороны учреждения направлены уведомления всем госорганам, которые будут запрашивать бланки в бумажном варианте. С Министерством иностранных дел пройдена процедура легализации, и другие страны уведомлены о новых бланках.

Кстати, услуга генерации бумажного варианта в цифровой абсолютно бесплатная, тогда как за распечатку типографского бланка придется заплатить.
