Президент поручил создать условия для работы банков Кыргызстана за рубежом

Президент Садыр Жапаров подписал указ о мерах по созданию правовых условий для деятельности банков Кыргызской Республики в иностранных государствах.

Документ направлен на развитие банковского сектора страны и повышение его конкурентоспособности на международных финансовых рынках.

Согласно указу, Национальному банку поручено в течение трех месяцев усовершенствовать нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность кыргызских банков за рубежом. При этом регулятор должен учитывать необходимость обеспечения финансовой устойчивости банковской системы, защиты средств вкладчиков и надлежащего банковского надзора.

Также Национальный банк должен установить требования к ежегодной капитализации банков, работающих за пределами страны, чтобы обеспечить их безопасную и стабильную деятельность.

Кроме того, Нацбанку поручено подготовить предложения по внесению изменений в законодательство и направить их в кабинет министров.

В указе также содержатся рекомендации для банков, открывающих филиалы за границей. Им предлагается строго соблюдать требования законодательства Кыргызстана, нормы по противодействию финансированию терроризма и легализации преступных доходов, а также учитывать санкционные ограничения и законы стран пребывания.

Банки обязаны обеспечивать полноту и достоверность информации о деятельности зарубежных филиалов, предоставляемой Национальному банку.

Документ вступит в силу через 10 дней.
