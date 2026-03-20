От сказаний до гейминга: в Бишкеке пройдет культурный вечер Epos

В Бишкеке 21 марта состоится культурно-образовательное мероприятие Epos, где традиции кыргызского народа соединят с современными форматами — лекциями, интерактивом и даже видеоигрой. Встреча начнется в 17.00 на третьем этаже фудкорта Asia Mall и будет открыта для всех желающих.

Проект реализует команда ФМП «Курултай» — 11 студентов, которые решили говорить о культуре и истории Кыргызстана на языке нового поколения.

В рамках вечера выступят три спикера. Они расскажут о кыргызском языке, традициях, исторических фактах и эпическом наследии народа. Формат — не академический, а живой: после каждого выступления гостей ждут блиц-квизы, мини-викторины, обсуждения и розыгрыш призов. Организаторы делают ставку на вовлечение аудитории в игру.

Ключевым событием станет презентация проекта Epos — образовательной игры о КР. Разработчики предлагают изучать историю не по учебникам, а через интерактивное путешествие.

Игрок перемещается по карте страны, попадая в разные эпохи и события. Каждая локация — это отдельный сюжет, задания и факты о культуре, традициях и истории. 

Фото организаторов

На площадке будет работать демозона, где посетители смогут протестировать игру, пообщаться с разработчиками и оставить свои отзывы.

По словам команды, главная задача проекта — «переупаковать» национальное наследие в современный цифровой формат и сделать его понятным и интересным для молодежи.

Организаторы рассчитывают, что такой подход поможет по-новому взглянуть на культуру Кыргызстана — без скучных лекций, но с глубоким содержанием.
Материалы по теме
Как Нарын готовится к приезду президента на Нооруз
МВД: Любые провокации и нарушения во время праздников будут пресекаться на месте
В штаб-квартире ООН состоялся прием в честь праздника Нооруз
Бишкек готовится к Ноорузу: в районах столицы пройдут праздничные программы
Нооруз-2026. Основные торжества страны пройдут в Нарынской области
Фестиваль сумолока пройдет на территории комплекса «Башня Бурана»
Нооруз и Орозо айт могут совпасть: как в Кыргызстане отметят двойной праздник
Нам 20 лет! Что будет с 24.kg
К праздникам. Мэрия Бишкека потратит 1,5 миллиона сомов на ведущих мероприятий
Закон о тишине. В парламенте просят вывести из-под запрета два праздника
На книжной ярмарке в Беларуси прошла презентация Кыргызстана
Кыргызстан и Австрия намерены запустить регулярные авиарейсы
Участники Айт-намаза оставили Старую площадь в Бишкеке в чистоте
Это рынок. В Минводсельпроме признают, что цены на мясо нельзя отрегулировать