МВД: Любые провокации и нарушения во время праздников будут пресекаться на месте

В Кыргызстане в период праздничных мероприятий усилят обеспечение общественного порядка. Об этом заявил министр внутренних дел Улан Ниязбеков на онлайн-совещании.

В заседании участвовали руководители территориальных органов внутренних дел. Подвели итоги работы за первый квартал 2026 года, рассмотрели меры безопасности в преддверии Орозо айта и Нооруза.

По данным МВД, с 20 по 22 марта органы внутренних дел перейдут на усиленный вариант несения службы. В общественных местах, у мечетей и на площадках праздничных мероприятий увеличат количество милицейских нарядов.

Всего к обеспечению общественного порядка планируют привлечь более 12 тысяч сотрудников милиции.

«Безопасность граждан обеспечивается в усиленном режиме, правонарушения и нарушения закона будут пресекаться на месте», — подчеркнул Улан Ниязбеков.