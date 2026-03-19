11:01
USD 87.45
EUR 100.86
RUB 1.06
Власть

МВД: Любые провокации и нарушения во время праздников будут пресекаться на месте

В Кыргызстане в период праздничных мероприятий усилят обеспечение общественного порядка. Об этом заявил министр внутренних дел Улан Ниязбеков на онлайн-совещании.

МВД
Фото МВД
В заседании участвовали руководители территориальных органов внутренних дел. Подвели итоги работы за первый квартал 2026 года, рассмотрели меры безопасности в преддверии Орозо айта и Нооруза.

По данным МВД, с 20 по 22 марта органы внутренних дел перейдут на усиленный вариант несения службы. В общественных местах, у мечетей и на площадках праздничных мероприятий увеличат количество милицейских нарядов.

Всего к обеспечению общественного порядка планируют привлечь более 12 тысяч сотрудников милиции.

«Безопасность граждан обеспечивается в усиленном режиме, правонарушения и нарушения закона будут пресекаться на месте», — подчеркнул Улан Ниязбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/366635/
просмотров: 236
Версия для печати
Материалы по теме
Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по двум делам: проходит как свидетель
По делу «Кыргызнефтегаза» задержаны бывшие топ-менеджеры
Глава МВД: Доверие к милиции в Кыргызстане выросло до 44 из 100 баллов
В Бишкеке задержали адвоката по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Чиновники рассказали, почему обрезали деревья у здания МВД в Бишкеке
Интуиция, терпение и технологии: как женщины служат в милиции Бишкека
Даниэль Ажиев вновь задержан. Подробности пока не раскрываются
В Бишкеке и Чолпон-Ате задержали объявленных в международный розыск иностранцев
В Чуйской области разыскивают подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней
МВД опровергло слухи о «преступных группах под видом коммунальщиков»
Популярные новости
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем отца Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем отца
Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат
Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от&nbsp;депутатского мандата Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от депутатского мандата
Комитет ЖК&nbsp;одобрил упрощение процедуры исправления ошибок в&nbsp;ПИН Комитет ЖК одобрил упрощение процедуры исправления ошибок в ПИН
Бизнес
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
Binance объявляет о&nbsp;партнерстве с&nbsp;экосистемой BAKAI Binance объявляет о партнерстве с экосистемой BAKAI
Акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo;: время низких ставок по&nbsp;кредитам Акция от «Элдик Банка»: время низких ставок по кредитам
KGLOTO.COM: В&nbsp;Кыргызстане появился первый победитель лотереи &laquo;Мен миллионер&raquo; KGLOTO.COM: В Кыргызстане появился первый победитель лотереи «Мен миллионер»
19 марта, четверг
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 марта Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 март...
10:57
Систему электронной записи в школу обновят в Кыргызстане
10:55
Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по двум делам: проходит как свидетель
10:50
KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
10:48
Задания ОРТ составляют на основе школьного стандарта — ЦООМО