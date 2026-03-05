11:50
Экономика

Нацбанк усилил контроль за операциями с наличными российскими рублями

Правление Национального банка Кыргызской Республики обязало коммерческие банки страны ежедневно передавать информацию об операциях клиентов с наличными российскими рублями на сумму более 5 миллионов рублей.

По данным пресс-службы Нацбанка, новая мера направлена на усиление контроля и мониторинга валютных операций в банковском секторе. Соответствующее постановление принято 4 марта 2026 года.

Согласно документу, коммерческие банки Кыргызстана должны усилить контроль за операциями с наличными российскими рублями, в том числе в части соблюдения законодательства по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов.

Кроме того, банки обязаны ежедневно предоставлять в Нацбанк информацию об операциях клиентов с наличными российскими рублями, если их сумма превышает 5 миллионов рублей в течение одного операционного дня. Отчеты должны направляться не позднее 11.00 следующего дня после проведения операций.

Ответственность за исполнение требований постановления возложена на правление коммерческих банков.

Документ направлен на повышение безопасности и надежности банковской системы страны, а также усиление мониторинга операций с наличной иностранной валютой. Он вступает в силу со дня официального опубликования и будет действовать до 1 марта 2027 года.
