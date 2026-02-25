19:40
Общество

К праздникам. Мэрия Бишкека потратит 1,5 миллиона сомов на ведущих мероприятий

Управление культуры мэрии города Бишкека объявило тендер на приобретение услуг ведущих мероприятий в течение 2026 года.

По данным портала госзакупок, на эти цели планируется потратить 1,5 миллиона сомов.

Согласно техзаданию, предусмотрен перечень культурных мероприятий, проводимых в 2026 году, где необходимы услуги ведущих:

  • День флага КР (3 марта);
  • Нооруз (21 марта);
  • фестиваль «Красная гвоздика» (май);
  • конкурс «Юные таланты — 2026» (апрель);
  • День города Бишкека (29 апреля);
  • День Победы (9 мая);
  • проект «Музыкальные вечера под открытым небом» (май-сентябрь);
  • День независимости КР (31 августа);
  • зажжение новогодней елки (декабрь);
  • встреча Нового года (31 декабря) и другое.

Уточняется, что в течение года могут возникнуть непредвиденные мероприятия. В связи с этим участнику необходимо предусмотреть расходы на них.

Предложения поставщиков принимаются до 11 марта.
