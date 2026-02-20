ОТГ выходит на новый уровень экономического сотрудничества

В Туркестане состоялось 14-е заседание министров, курирующих вопросы экономики и торговли, Организации тюркских государств (ОТГ).

По данным пресс-службы организации, в работе заседания приняли участие делегации государств-членов на уровне министров с целью продвижения экономического сотрудничества, углубления торговых связей и содействия устойчивому и инклюзивному росту в тюркском мире.

«В ходе встречи генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев отметил устойчивые темпы экономического развития региона. Он подчеркнул: в 2025 году тюркский регион продемонстрировал средний показатель роста на уровне 6,86 процента, что более чем вдвое превышает среднемировой показатель. Несмотря на достигнутые успехи, генсек призвал к активизации усилий по увеличению взаимной торговли между странами-участницами», — говорится в сообщении.

На заседании главы делегаций обменялись мнениями по актуальным региональным и глобальным экономическим тенденциям и обсудили практические меры по укреплению взаимной торговли в рамках ОТГ, улучшению делового и инвестиционного климата, а также по развитию транспортной и логистической взаимосвязанности. Участники подчеркнули важность координированных подходов к снижению торговых барьеров, поддержке малого и среднего бизнеса и упрощению трансграничной торговли.

Главы делегаций подтвердили общую приверженность углублению экономической интеграции в рамках ОТГ и договорились продолжать тесную координацию через соответствующие механизмы для реализации общих приоритетов на практике.

По итогам подписаны коммюнике 14-го заседания, меморандум о взаимопонимании по партнерству в сфере торговли, а также одобрен ряд стратегических документов, включая комплексную дорожную карту сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций и финансов и концепцию форума ОТГ Trade Nexus.