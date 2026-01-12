В Вене пройдет Тюркская неделя с участием стран ОТГ

С 12 по 15 января в Вене — столице Австрии — пройдет Тюркская неделя, которая объединит государства — члены Организации тюркских государств, международные организации, дипломатический корпус и представителей тюркской диаспоры. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Программа откроется фотовыставкой «Тюркский мир на Шелковом пути» в Венском отделении ООН. Экспозиция организована ОТГ совместно с Тюркской академией и посвящена общему историко-культурному наследию тюркских народов и их роли в развитии глобальных связей.

Одним из ключевых событий станет круглый стол высокого уровня «От Шелкового пути к Срединному коридору: продвижение связанности через транспорт и торговлю», который пройдет в Хофбурге на площадке ОБСЕ. Участники обсудят вопросы транспортной связанности, содействия торговле и значение маршрутов Восток—Запад.

В рамках Тюркской недели также запланирована программа по укреплению потенциала тюркских диаспор в Европе, направленная на развитие координации и институциональных связей. Кроме того, состоится гала-концерт с участием известных тюркских артистов.

Отдельно сообщается, что генеральный секретарь ОТГ проведет в Вене ряд двусторонних встреч с руководством международных организаций и партнёрских структур.

Ожидается, что Тюркская неделя станет площадкой для продвижения культурной повестки и стратегических инициатив тюркского мира в многостороннем формате.