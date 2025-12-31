Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев в новогоднем обращении подвел итоги работы ОТГ в 2025 году, отметив расширение институционального взаимодействия, запуск новых инициатив и рост международного авторитета организации.

По его словам, деятельность ОТГ в 2025 году велась в рамках «Видения тюркского мира — 2040» и Стратегии ОТГ на 2022–2026 годы и была направлена на углубление политического диалога, экономической интеграции, культурного обмена и связей между народами.

Особую динамику работе организации придало председательство Кыргызской Республики.

В течение года было проведено более 150 мероприятий, включая свыше 30 встреч высокого уровня, а также запущено 10 новых инициатив.

Знаковым событием стал Неформальный саммит ОТГ, состоявшийся 21 мая в Будапеште. Впервые подобная встреча прошла в Европе — на территории государства-наблюдателя. По итогам саммита была принята Будапештская декларация, определившая приоритеты в сфере экономической интеграции, цифрового развития и безопасности.

Еще одним историческим событием стала первая в истории встреча глав правительств государств ОТГ в Бишкеке. По ее итогам учрежден постоянный механизм координации для ускорения реализации решений саммитов.

В 2025 году состоялся 12-й саммит Организации тюркских государств, прошедший 7 октября в Габале под девизом «Региональный мир и безопасность». Лидеры стран приняли Габалинскую декларацию, включающую 121 пункт и охватывающую вопросы политики, экономики, безопасности, отраслевого развития и институционального взаимодействия. В ходе саммита Кыргызстан передал председательство Азербайджану.

Также было одобрено создание формата «ОТГ+», направленного на углубление сотрудничества с внешними партнерами, и подтверждены приоритетные инфраструктурные проекты, включая развитие Среднего и Зангезурского коридоров, железных дорог Баку —Тбилиси — Карс и Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

В течение года ОТГ расширила сотрудничество в новых сферах. Впервые прошли профильные встречи центральных банков, органов финансовой разведки, институтов оборонной промышленности, ведомств по интеллектуальной собственности и социальной политике. Были созданы Совет по зеленому финансированию, Союз страхования тюркского мира и Тюркская сеть содействия инвестициям.

Активно развивалось гуманитарное сотрудничество. В Кыргызстане прошла III Универсиада тюркских государств, Алматы получил статус молодежной столицы тюркского мира, а Манас был объявлен туристической столицей тюркского мира в 2025 году.

По словам Кубанычбека Омуралиева, в 2025 году ОТГ также укрепила международные связи, проведя мероприятия в Женеве, Вене, Нью-Йорке и Брюсселе, а также визиты на высоком уровне в Монголию, Мексику и США. В частности, был подписан меморандум о сотрудничестве с Международным центром по улучшению сортов кукурузы и пшеницы (CIMMYT).

Генсек подчеркнул, что в 2026 году организация продолжит работу по укреплению сотрудничества под председательством Азербайджана, а одним из ключевых событий станет неформальный саммит в Туркестане, посвященный вопросам искусственного интеллекта и цифрового развития.