Тюркский инвестиционный фонд планирует увеличить капитал

Тюркский инвестиционный фонд намерен увеличить свой уставный капитал в течение ближайших пяти лет. Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил генеральный директор фонда Рамиль Бабаев.

По его словам, в настоящее время уставный капитал фонда составляет $600 миллионов. После формирования устойчивого проектного пайплайна фонд планирует нарастить капитал за счет увеличения долевого участия стран-участниц и выхода на международные финансовые рынки.

«С укреплением наших ресурсов мы сможем софинансировать более крупные стратегические проекты и создавать новые возможности для привлечения инвесторов. Это существенно расширит наши кредитные и инвестиционные возможности», — отметил Рамиль Бабаев.

Он также сообщил, что в перспективе десяти лет фонд ожидает роста трансграничной торговли, увеличения объемов инвестиций и улучшения связности в тюркском регионе. По его словам, фонд намерен активно участвовать в этих процессах, привлекая международных партнеров и финансируя крупные проекты, направленные на повышение глобальной конкурентоспособности государств-участников.

Напомним, решение о создании Тюркского инвестиционного фонда было принято 11 ноября 2022 года на 9-м саммите Организации тюркских государств. В его состав входят Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Основная цель фонда — содействие экономическому развитию стран ОТГ через расширение региональной торговли и поддержку экономической активности.
