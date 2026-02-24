09:19
Общество

Организация тюркских государств и ВОЗ подписали двухлетний план сотрудничества

Фото ОТГ. Кубанычбек Омуралиев и Ханс Хенри П. Клюге

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев и региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европейскому региону Ханс Хенри П. Клюге подписали План действий на 2026–2027 годы. Документ направлен на реализацию Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между ОТГ и Европейским региональным бюро ВОЗ.

Стороны определили ключевые направления взаимодействия. В их числе — повышение готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения и усиление механизмов реагирования, развитие цифровых решений, подготовка кадров и укрепление институционального потенциала, а также внедрение экологически устойчивых подходов в работе медицинских учреждений.

План предусматривает совместные меры по укреплению систем здравоохранения государств-членов, обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности, профилактике и контролю неинфекционных заболеваний, продвижению политики здорового старения и снижению влияния климатических факторов на здоровье населения.

Документ закрепляет среднесрочные ориентиры сотрудничества и формирует практическую основу для реализации совместных проектов с конкретными и измеримыми результатами. Подписание подтверждает намерение сторон расширять партнерство и усиливать координацию действий в сфере общественного здравоохранения.

Организация тюркских государств (ОТГ) — межгосударственное объединение Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Создана в 2009 году, нынешнее название носит с 2021 года. Штаб-квартира расположена в Стамбуле. 

ОТГ рассматривается как механизм углубления интеграции тюркских государств и координации их позиций на региональном и международном уровнях.
