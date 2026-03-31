18:28
USD 87.45
EUR 100.28
RUB 1.08
Происшествия

В Чуйской области государству возвращен участок стоимостью 663 миллиона сомов

В Чуйской области выявлен факт незаконной передачи земли в частную собственность, в результате чего государству возвращен участок стоимостью свыше 663 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс- службе Генеральной прокуратуры КР.

По ее данным, в 2011 году должностными лицами Таш-Добонского айыл окмоту был незаконно передан участок площадью 0,75 гектара, относящийся к категории земель населенных пунктов и расположенный в селе Орто-Сай.

Фото Генеральной прокуратуры.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования указанный участок стоимостью 663 миллиона 862 тысячи 500 сомов возвращен в государственную собственность.

В прокуратуре отметили, что работа по выявлению и возврату незаконно выведенных из государственной собственности земель продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/368282/
просмотров: 290
Версия для печати
