Экономика

Кыргызстан сократил закупки крупного рогатого скота в четыре раза

Фото Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Крупный рогатый скот Кыргызстан продает, в основном, в Узбекистан

В январе – феврале 2026 года внешняя торговля живыми животными в Кыргызской Республике продемонстрировала резкое снижение объемов закупок крупного скота при сохранении экспортной ориентации на рынок соседних стран. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Импорт: падение спроса на скот

За первые два месяца года закупки крупного рогатого скота сократились до 2 тысяч 902 голов, что составляет лишь 25,8 процента от объемов аналогичного периода 2025-го. Весь этот объем обеспечили поставщики из России, направив скот на сумму 70,2 миллиона сомов.

Импорт лошадей, ослов и мулов также снизился — 651 голова (снижение до 51,9 процента). Ключевыми партнерами в этой категории стали:

  • Россия: 306 голов;
  • Польша: 129 голов;
  • Латвия: 30 голов.

Стабильность сохранил сектор домашней птицы. В республику завезли 261 тысячу 800 голов на 17,7 миллиона сомов. Поставки разделили между собой Россия (141 тысяча 300 штук) и Узбекистан (120 тысяч 500 штук).

Экспорт: доминирование узбекского направления

Кыргызстан продолжает выступать крупным поставщиком скота для Узбекистана. За два месяца туда экспортировали 6 тысяч 588 голов крупного рогатого скота. Несмотря на то что физический объем составил лишь 58,7 процента от уровня прошлого года, общая стоимость поставок достигла 134 миллионов сомов ($1,5 миллиона).

Также в Узбекистан вывезли 165 лошадей. В этом сегменте аномалия: при росте количества голов в 2,1 раза стоимость экспорта сократилась до 11,4 процента от прошлогодних показателей, составив всего 5,5 миллиона сомов.

В категории прочих животных зафиксировали отправку 700 единиц в Кувейт и 15 единиц в США. Экспорт овец и коз, который в начале 2025-го превышал 10 тысяч голов, в текущем периоде официально не осуществлялся.

Ограничения по скоту

В Кыргызстане с августа 2025 года действует запрет на вывоз скота из республики. Его ввели для стабилизации цен на мясо на внутреннем рынке. Последний раз кабинет министров продлил его в начале марта 2026 года. Вывозить скот из страны можно только по квотам, выдаваемым Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Читайте по теме
Вспышки опасных болезней скота. Как Кыргызстан защищает людей и свой рынок мяса

Кроме того, в марте Кыргызстан ужесточил ветеринарный контроль за ввозом животных и продукции для предотвращения заноса и распространения инфекционных заболеваний. Усилили и мониторинг эпизоотической ситуации в других странах, где фиксируются вспышки заболеваний. В частности, речь о России и Китае.

В Узбекистане с 18 апреля по 18 мая ввели особый режим контроля в сфере животноводства. Решение принято Министерством сельского хозяйства страны и советом фермеров на фоне угрозы распространения ящура нового серотипа SAT. По данным ведомства, действующие вакцины не обеспечивают полной защиты от данного вида вируса.
