Депутаты не поддержали ужесточение наказания за выпас скота на посевных площадях

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предлагает радикально ужесточить наказание за выпас скота на посевных площадях. Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию и экологии после бурных обсуждений не поддержал документ.

Инициатор законопроекта пояснил, что документ разработали после многочисленных консультаций с фермерами. По его словам, дехкане регулярно несут огромные убытки из-за того, что владельцы скота весной и осенью выпускают животных на поля. Это не только уничтожает урожай, но и лишает аграриев мотивации работать, что в конечном итоге угрожает продовольственной безопасности страны.

В качестве основной меры предлагается существенно поднять штрафы.

Если сейчас они символические, то в новом проекте за один факт потравы владелец может заплатить до 30 тысяч сомов. Кроме того, вводится дополнительная плата за каждую голову животного: за крупный рогатый скот — 1 тысяча сомов, за мелкий — 500 сомов. Средства от штрафов планируют распределять поровну между государственным бюджетом, местным самоуправлением и пострадавшим фермером.

Для эффективного выявления нарушителей местным властям хотят разрешить использовать дроны. С помощью видеофиксации они смогут на месте составлять протоколы. Чтобы решить проблему неидентифицированного скота, сроки его содержания планируют сократить. Если сейчас по Гражданскому кодексу бесхозное животное нужно содержать шесть месяцев, то Дастан Бекешев предлагает выставлять скот на продажу уже через три дня (если нет бирок) или через семь дней (если хозяин не объявился), чтобы не тратить деньги на кормление.

В ходе обсуждения нардеп Табылды Муратбеков поддержал концепцию, но выразил опасение, что такие жесткие меры могут расколоть сельское население на два лагеря.

Он отметил замечания прокуратуры относительно права частной собственности — изъятие скота в столь короткие сроки может быть оспорено как незаконное.

Депутат Нилуфар Алимжанова затронула вопрос ответственности: кто именно должен платить штраф — фактический владелец или нанятый чабан. Дастан Бекешев ответил, что отвечать должен тот, кто в данный момент присматривает за животными. По его мнению, это заставит чабанов более ответственно относиться к чужой собственности.

В итоге, несмотря на признание остроты проблемы с уничтожением посевов, большинство парламентариев сошлись во мнении, что законопроект сырой и может спровоцировать опасные последствия. После долгой дискуссии члены комитета проголосовали против данной инициативы.