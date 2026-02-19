13:46
Власть

Депутат раскритиковал текст законопроекта на кыргызском языке

Оправдываться тем, что закон писался на русском языке и был переведен на кыргызский с техническими недочетами — недопустимо, заявил депутат Дастан Жумабеков сегодня на заседании парламента, где рассматривался законопроект о госнаградах.

Дастан Жумабеков попросил докладчика, министра юстиции Аяза Баетова зачитать некоторые пункты статей, смысл которых на кыргызском языке непонятен.

«Смысла нет, вообще никакого смысла не получается, хотя здесь находятся самые важные моменты. Стыдно оправдываться тем, что закон был написан на русском, а в кыргызском варианте допустили технические недочеты. Что было бы, если бы этот закон прошел незамеченным?» — возмутился Джумабеков.

Баетов согласился с критикой парламентария и пообещал учесть замечания.

Напомним, Дастан Джумабеков поднимает такой вопрос не впервые, он и ранее делал подобные замечания. Экс-спикер парламента Тургунбек уулу Нурланбек отмечал, что законопроекты в первую очередь должны быть написаны на кыргызском языке.
