За оскорбление и нагрузку учителей штрафы увеличат в разы

В Кыргызстане ужесточается административная ответственность за неуважение к педагогам и вмешательство в их профессиональную деятельность. Изменения затрагивают как самих нарушителей, так и родителей несовершеннолетних, а также должностных лиц. Поправки в Кодекс о правонарушениях разработало Министерство образования и науки.

Неуважение к педагогам: штрафы увеличены

Согласно предлагаемым изменениям, за проявление неуважения к педагогическому работнику при исполнении им служебных обязанностей — нецензурную брань, непристойное поведение, оскорбления, неприличные жесты, в том числе через СМИ и интернет, штраф увеличивается в пять раз. Если сейчас предусмотрено предупреждение или 10 расчетных показателей (1 тысяча сомов), то предлагается установить предупреждение или 50 расчетных показателей (5 тысяч сомов).

Также усиливается ответственность родителей. Если такое нарушение совершит ребенок до 16 лет, то сейчас предусмотрено только предупреждение. Предлагается установить предупреждение либо штраф в размере 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов).

Впервые вводится ответственность за вмешательство в работу учителей

Кодекс предлагается дополнить новой статьей о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций.

Под нарушением понимаются, в частности, привлечение учителей к работам, не связанным с их обязанностями; требование отчетности и информации, не предусмотренных законодательством; незаконные проверки; возложение на педагога обязанности приобретать товары или услуги за свой счет; принуждение участвовать в мероприятиях, не связанных с его профессиональной деятельностью.

Предлагаются следующие штрафы за такие действия: при первом нарушении для физических лиц — 50 расчетных показателей (5 тысяч сомов), должностных лиц — 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов). При повторном нарушении в течение года для физических лиц — 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов), должностных лиц — 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов).

«Целью и задачей данного законопроекта являются обеспечение и защита прав и свобод педагогических работников в образовательных организациях, усиление ответственности за правонарушения, связанные с воспрепятствованием их профессиональной деятельности», — сообщили в Минобразования.

Законопроект будет находиться на общественном обсуждении до конца февраля.