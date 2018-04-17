Рауль Кастро уйдет с поста президента Кубы

19 апреля на Кубе произойдет без преувеличения историческое событие. На сессии парламента Рауль Кастро объявит о сложении с себя полномочий президента (председателя Госсовета) Острова свободы. Он руководит страной с 2008 года, когда из-за болезни ушел с государственных постов исторический лидер кубинской революции Фидель Кастро, сообщает rambler.ru.

Фото РИА Новости. Рауль Кастро

Впрочем, полагать, что в этой карибской стране фактически заканчивается эпоха братьев Кастро, правивших страной с 1959 года, было бы неверным. Дело в том, что Рауль Кастро до 2021-го будет оставаться главой кубинской компартии и эта должность расценивается как гораздо более влиятельная, чем пост председателя Госсовета.

Кто же сменит Рауля Кастро на посту главы государства? Это высокий седовласый, относительно молодой по кубинским меркам чиновник, 57-летний Мигель Марио Диас-Канел Бермудес, который в настоящее время является первым вице-президентом Кубы.

Он абсолютно непубличный политик, который предпочитал оставаться в тени «старой гвардии». Кстати, в пятницу ему исполняется 58 лет. В одном из своих редких выступлений он обозначил некоторые европейские посольства в Гаване «в качестве аванпостов иностранной подрывной деятельности».

Что известно о будущем президенте? Он родился и получил образование в городе Санта-Кларе, где, по данным Washington Post, окончил местный университет в 1982 году. После этого он прошел три года обязательной воинской службы. В 1987-м он присоединился к Союзу молодых коммунистов. Он также продолжил работу в качестве профессора техники в Университете Санта-Клары и отправился в Никарагуа в рамках правительственной миссии по поддержке социалистической революции этой страны. Известно, что в молодости он восхищался творчеством группы The Beatles, что вызывало раздражение у некоторых старых партийных чиновников. Двое детей Диаса-Канеля играли в знаменитой кубинской рок-группе Polaroid.

Молодой профессор был назначен первым партийным секретарем в провинции Вилла-Клара в 1994 году и получил репутацию трудолюбивого государственного служащего, который ведет скромный образ жизни. Жители провинции рассказали Associated Press, что Диас-Канел был первым официальным лицом, который не переехал в новый дом, предоставленный правительством после назначения на должность первого секретаря.

Во время особого периода в середине 1990-х на Кубе, когда едва не рухнула экономика этой страны, Диас-Канел передвигался по городу на велосипеде и каждый день посещал дома местных жителей, выслушивая их жалобы и предложения.

Он даже заходил в местный похоронный зал, чтобы проверить качество услуг.

В 2003 году Диас-Канел был назначен первым секретарем восточной провинции Ольгин — колыбели кубинской революции, где проработал шесть лет. В этом же году он был введен в состав кубинского Политбюро.

В 2009 году он был назначен министром высшего образования Кубы и получил высокую оценку за модернизацию учебных программ и внедрение компьютерных технологий во многие университетские программы. Он также был известен как один из первых высокопоставленных чиновников, который принес ноутбук на правительственные заседания.

Впервые данные о том, что он может стать преемником Рауля Кастро, появились в 2013 году, когда Диас-Канел был назначен первым вице-президентом Кубы. По оценке экспертов, он станет главой государства в крайне непростое для Кубы время, испытывающей большие проблемы в экономике и острый кризис в отношениях с Соединенными Штатами.