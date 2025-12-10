11:48
Происшествия

В Базар-Коргоне выявлен факт незаконного предоставления земель

Проверкой, проведенной прокуратурой Джалал-Абадской области, установлено, что должностные лица Базар-Коргонской районной государственной администрации, Акманского айыл окмоту, местного айыльного кенеша, а также органы архитектуры и государственной регистрации незаконно включили в Генеральный план не прошедшие трансформацию оросительные сельскохозяйственные земли участка Айгыр-Жал. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, вследствие этого в 2019-2022 годах земельные участки общей площадью 7,18 гектара и стоимостью 67,9 миллиона сомов незаконно распределены 117 гражданам под индивидуальное жилищное строительство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностными полномочиями» УК КР. В настоящее время проводятся следственные действия.
