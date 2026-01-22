Подделка документов. В Айтматовском районе незаконно выдали 56 участков

ГКНБ в рамках оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление коррупционных схем среди органов местного самоуправления, установил, что путем подделки постановлений айыл окмоту 43 гражданам незаконно выделены земельные участки общей площадью 10 гектаров 75 соток на территории Кара-Бууринского айыл окмоту Айтматовского района Таласской области.

Согласно оперативным данным, аналогичным способом в целом незаконно предоставлено 56 земельных участков.

По данным фактам специалист Айтматовского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии Э.А.Т. с целью прекращения проверки в отношении себя и уклонения от ответственности предложил взятку.

20 января при передаче 100 тысяч сомов сотруднику ГКНБ Э.А.Т. задержан в рамках возбужденного уголовного дела.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление его причастности к преступлению, а также выявление соучастников Э.А.Т.