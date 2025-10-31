В Бишкеке 234 гектара сельхозземель перевели под строительство жилья

Кабинет министров Кыргызстана разрешил трансформацию земель общей площадью 234,8 гектара, расположенных в Первомайском районе столицы, из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов». Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Решение принято на основании Земельного кодекса и закона о моратории на трансформацию орошаемых земель, с учетом ходатайства мэрии Бишкека и заключения городской земельной комиссии.

Трансформации подлежат участки № 216, 219, 220 и 227 (всего 230,5 гектара орошаемых земель), а также № 218 (4,3 гектара богарных земель).

На этих территориях планируется строительство многоэтажных жилых домов и социальных объектов.

Земельные участки принадлежат частным лицам и компаниям, в том числе «Эксперт Инвест» и «Олтрейд».