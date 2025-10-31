10:53
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Общество

В Бишкеке 234 гектара сельхозземель перевели под строительство жилья

Кабинет министров Кыргызстана разрешил трансформацию земель общей площадью 234,8 гектара, расположенных в Первомайском районе столицы, из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов». Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Решение принято на основании Земельного кодекса и закона о моратории на трансформацию орошаемых земель, с учетом ходатайства мэрии Бишкека и заключения городской земельной комиссии.

Трансформации подлежат участки № 216, 219, 220 и 227 (всего 230,5 гектара орошаемых земель), а также № 218 (4,3 гектара богарных земель).

На этих территориях планируется строительство многоэтажных жилых домов и социальных объектов.

Земельные участки принадлежат частным лицам и компаниям, в том числе «Эксперт Инвест» и «Олтрейд». 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349195/
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
В Кара-Суйском районе незаконно раздали участки под строительство 589 гражданам
Государству вернули 795 гектаров сельскохозяйственных земель в Чуйской области
Государству вернули 200 гектаров земли в Чуйской области
Государству возвращены сельскохозяйственные земли в Джалал-Абадской области
Более тысячи гектаров земли возвращены государству в Жайылском районе
Земли в Нарынской и Джалал-Абадской областях переведены под инфраструктуру
Государству возвращены земельные участки на Иссык-Куле
В Сокулукском районе раскрыли коррупционную схему с землями сельхозназначения
В Иссык-Кульской области государству возвращены земельные участки
В Таласской области выявлен факт незаконного строительства на сельхозземлях
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
С&nbsp;кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев
Бизнес
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
31 октября, пятница
10:49
Жалолидин Нурбаев подал в суд после отказа ЦИК зарегистрировать его кандидатом Жалолидин Нурбаев подал в суд после отказа ЦИК зарегист...
10:49
В городе Манасе состоится международный футбольный турнир MANAS CUP
10:46
Кыргызстан вступил в фазу демографического старения
10:46
Регистрация авто и ЗАГС переходят под управление делами президента КР
10:34
Президент признал «Элдик Банк» хранителем традиций сберегательного дела КР