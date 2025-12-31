Выявлен факт незаконного изъятия имущества Общества слепых и глухих

ГКНБ в рамках мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных проявлений со стороны должностных лиц общественного объединения «Кыргызское общество слепых и глухих» выявил факты незаконного отчуждения объектов недвижимого имущества, принадлежащих ему.

Установлено, что земельный участок площадью 1 гектар, ранее находившийся в собственности ОО и расположенный по адресу: город Бишкек, улица Исакеева, дом № 1, искусственно разделен на несколько отдельных частей. На одной из них строительная компания «Пионер» возвела многоквартирные жилые дома.

По результатам принятых мер на баланс государства возвращены цокольные помещения общей площадью 499,08 квадратных метра.