11:52
USD 87.42
EUR 102.87
RUB 1.12
Происшествия

Выявлен факт незаконного изъятия имущества Общества слепых и глухих

ГКНБ в рамках мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных проявлений со стороны должностных лиц общественного объединения «Кыргызское общество слепых и глухих» выявил факты незаконного отчуждения объектов недвижимого имущества, принадлежащих ему.

Установлено, что земельный участок площадью 1 гектар, ранее находившийся в собственности ОО и расположенный по адресу: город Бишкек, улица Исакеева, дом № 1, искусственно разделен на несколько отдельных частей. На одной из них строительная компания «Пионер» возвела многоквартирные жилые дома.

По результатам принятых мер на баланс государства возвращены цокольные помещения общей площадью 499,08 квадратных метра.  
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356792/
просмотров: 335
Версия для печати
Материалы по теме
В Таласе семье погибшего сотрудника ГКНБ оказана материальная поддержка
Государству возвращены 8 гектаров земли в Джети-Огузском районе
В Манасе государству возвращен участок стоимостью более 150 миллионов сомов
Президент утвердил изменения в военную форму сотрудников ГКНБ
В городе Ош задержаны бывшие и действующие чиновники по делу о земле
За антиобщественное поведение учеников в Таласе уволили директора школы
ГСИН: Задержанный ГКНБ по факту мошенничества не работал в учреждении № 21
Лжесотрудник ГКНБ пугал бизнесменов именем Ташиева и выманил $26 тысяч
Прикрывался именем президента. ГКНБ задержал подозреваемого в мошенничестве
Новое здание спецназа «Альфа» ГКНБ открыли в Бишкеке
Популярные новости
Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш»
Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании «Кыргыз жол курулуш»
В&nbsp;Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5&nbsp;в эпицентре В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 в эпицентре
В&nbsp;Бишкеке ведутся поиски людей, упавших в&nbsp;Большой Чуйский канал В Бишкеке ведутся поиски людей, упавших в Большой Чуйский канал
Бизнес
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
Как Beeline объединял и&nbsp;вдохновлял людей в&nbsp;2025 году Как Beeline объединял и вдохновлял людей в 2025 году
Simbank повысил ставки по&nbsp;депозитам до&nbsp;16,5 процента годовых Simbank повысил ставки по депозитам до 16,5 процента годовых
31 декабря, среда
11:48
Дмитрий Бивол готов завершить трилогию с Артуром Бетербиевым в 2026 году Дмитрий Бивол готов завершить трилогию с Артуром Бетерб...
11:44
Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом
11:36
Ограничений движения на перевалах и дорогах Кыргызстана нет
11:30
Патрульная служба призвала таксистов не завышать тарифы в канун праздников
11:29
Шавкат Мирзиеев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом