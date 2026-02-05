13:39
Происшествия

В Нарынской области возвращены участки стоимостью более 80 миллионов сомов

В Кочкорском районе Нарынской области государству возвращены земельные участки, которые ранее незаконно были переданы в частные руки. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что было нарушено земельное законодательство.

«Установлено, что в 1996-2006 годы земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 37,78 гектара на территории Ормон-Ханского и Чолпонского айыл окмоту были незаконно переданы в частную собственность», — сообщили в надзорном органе.

По данным Генпрокуратуры, стоимость возвращенных государству участков составляет 80 миллионов 300 тысяч сомов.
