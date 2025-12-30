15:42
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Происшествия

В Манасе государству возвращен участок стоимостью более 150 миллионов сомов

В 2001 году мэрия Джалал-Абада (ныне Манаса) незаконно передала в частную собственность земельный участок площадью 36 тысяч 128 квадратных метров. Об этом, как сообщили в прокуратуре города, стало известно по результатам проверки соблюдения земельного законодательства.

Надзорный орган подал исковое заявление в суд о признании незаконными постановлений муниципалитета Джалал-Абада № 188 и 189 от 18 мая 2001-го о передаче земли в частную собственность гражданам Ж.С. и С.Б.

По итогам рассмотрения иска земельный участок, оцененный в 151 миллион сомов, возвращен государству.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356672/
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин утвердил порядок использования имен героев эпоса «Манас»
В городе Ош задержаны бывшие и действующие чиновники по делу о земле
Внутренние авиаперевозки. Почему не снизили цены на рейсы в Ош и Манас
Манас растворился в тумане: фото с площади Ала-Тоо стало хитом соцсетей
В Манасе задержали наркоторговца с 1,8 килограмма гашиша и марихуаны
В Базар-Коргоне выявлен факт незаконного предоставления земель
Государственная ипотечная компания в КР участвует в программе реновации
Популяризация эпоса «Манас». Семерым манасчи подарили квартиры
Президентом Национальной академии «Манас» стала Назира Аалы кызы
Зима близко. Мэрия Манаса выделяет 7,4 миллиона сомов на снегоочистители
Популярные новости
Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш»
Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании «Кыргыз жол курулуш»
Из&nbsp;Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в&nbsp;мошенничестве Из Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в мошенничестве
В&nbsp;Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5&nbsp;в эпицентре В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 в эпицентре
Бизнес
Simbank повысил ставки по&nbsp;депозитам до&nbsp;16,5 процента годовых Simbank повысил ставки по депозитам до 16,5 процента годовых
Новогодний график работы O!Store Новогодний график работы O!Store
Итоги 2025&nbsp;года: MEGA фиксирует исторический максимум по&nbsp;доходам Итоги 2025 года: MEGA фиксирует исторический максимум по доходам
График работы ЦОН &laquo;Бишкекгаз&raquo; в&nbsp;новогодние выходные График работы ЦОН «Бишкекгаз» в новогодние выходные
30 декабря, вторник
15:42
Штрафы за срыв агитации хотят увеличить до 10 тысяч и 20 тысяч сомов Штрафы за срыв агитации хотят увеличить до 10 тысяч и 2...
15:38
В новогодние каникулы энергетики Кыргызстана будут работать в штатном режиме
15:29
Simbank повысил ставки по депозитам до 16,5 процента годовых
15:28
В Манасе государству возвращен участок стоимостью более 150 миллионов сомов
15:26
Пойманного снежного барса планируют выпустить в Кеминском заповеднике