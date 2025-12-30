13:53
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Происшествия

В городе Ош задержаны бывшие и действующие чиновники по делу о земле

В Оше по подозрению в злоупотреблении должностным положением задержаны бывшие и действующие государственные служащие. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, в результате незаконных действий ответственных должностных лиц земельный участок социального назначения площадью 8 тысяч квадратных метров, расположенный на территории южной столицы, выведен из муниципальной собственности и передан частным лицам.

МВД
Фото МВД
По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Оперативно-разыскные мероприятия провели сотрудники ГУУР МВД совместно со следственной службой УВД Оша.

В ходе расследования задержаны:

  • замдиректора ошского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии 1978 года рождения;
  • бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Оша 1968 года рождения. 

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уточняется, что земельный участок оценен независимой организацией «Земельные реформы Юг» в 200 миллионов сомов и возвращен на баланс УМС мэрии южной столицы.

В МВД отметили, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению данного преступления.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356657/
просмотров: 359
Версия для печати
Материалы по теме
45-метровый флагшток с флагом КР открыли на границе с Узбекистаном
В городе Ош начал работу центр контроля за соблюдением Правил дорожного движения
Мэр Оша подарил квартиру матери восьмерых детей к Новому году
ЕБРР выделит 8,3 миллиона на ремонт комплекса очистных сооружений в Оше
В Оше милиция спасла пятилетнюю девочку, оставленную ночью в машине на морозе
Внутренние авиаперевозки. Почему не снизили цены на рейсы в Ош и Манас
В парламенте обсудили проекты, направленные на улучшение дорог города Ош
ЕАБР выделит $15 миллионов на расширение дорог и строительство мостов в Оше
Жители города Ош рассказали, сколько готовы потратить на Новый год
В Оше проводятся работы по очистке и ремонту водохозяйственных каналов
Популярные новости
Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш»
Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании «Кыргыз жол курулуш»
Из&nbsp;Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в&nbsp;мошенничестве Из Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в мошенничестве
В&nbsp;Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5&nbsp;в эпицентре В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 в эпицентре
Бизнес
Итоги 2025&nbsp;года: MEGA фиксирует исторический максимум по&nbsp;доходам Итоги 2025 года: MEGA фиксирует исторический максимум по доходам
График работы ЦОН &laquo;Бишкекгаз&raquo; в&nbsp;новогодние выходные График работы ЦОН «Бишкекгаз» в новогодние выходные
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой
Эксперты из&nbsp;37&nbsp;стран посетили Meet Global MICE Congress в&nbsp;Москве Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
30 декабря, вторник
13:42
Президент утвердил изменения в военную форму сотрудников ГКНБ Президент утвердил изменения в военную форму сотруднико...
13:24
В городе Ош задержаны бывшие и действующие чиновники по делу о земле
13:19
На повторные выборы в округе № 13 потратят 18,5 миллиона сомов
13:15
Для поддержки бизнеса. Национальное агентство по инвестициям запустило AI-бота
13:15
Госфиннадзор отозвал лицензии у нескольких операторов обмена виртуальных активов