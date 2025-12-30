В городе Ош задержаны бывшие и действующие чиновники по делу о земле

В Оше по подозрению в злоупотреблении должностным положением задержаны бывшие и действующие государственные служащие. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, в результате незаконных действий ответственных должностных лиц земельный участок социального назначения площадью 8 тысяч квадратных метров, расположенный на территории южной столицы, выведен из муниципальной собственности и передан частным лицам.

Фото МВД

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Оперативно-разыскные мероприятия провели сотрудники ГУУР МВД совместно со следственной службой УВД Оша.

В ходе расследования задержаны:

замдиректора ошского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии 1978 года рождения;

бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Оша 1968 года рождения.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уточняется, что земельный участок оценен независимой организацией «Земельные реформы Юг» в 200 миллионов сомов и возвращен на баланс УМС мэрии южной столицы.

В МВД отметили, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению данного преступления.