В городе Ош задержаны бывшие и действующие чиновники по делу о земле

В Оше по подозрению в злоупотреблении должностным положением задержаны бывшие и действующие государственные служащие. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
По данным ведомства, в результате незаконных действий ответственных должностных лиц земельный участок социального назначения площадью 8 тысяч квадратных метров, расположенный на территории южной столицы, выведен из муниципальной собственности и передан частным лицам.
В ходе расследования задержаны:
- замдиректора ошского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии 1978 года рождения;
- бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Оша 1968 года рождения.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уточняется, что земельный участок оценен независимой организацией «Земельные реформы Юг» в 200 миллионов сомов и возвращен на баланс УМС мэрии южной столицы.
В МВД отметили, что следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению данного преступления.