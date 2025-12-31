Государству возвращены 8 гектаров земли в Джети-Огузском районе

В ходе проверки исполнения требований земельного законодательства, проведенной прокуратурой Джети-Огузского района Иссык-Кульской области, установлено, что в 2008 году земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 8 гектаров, расположенные на территории Кызыл-Суйского айыл окмоту Джети-Огузского района, незаконно выведены в частную собственность граждан. Об этом сообщает Генпрокуратура.

По ее данным, в результате принятых мер прокурорского надзора указанные участки рыночной стоимостью 7 миллионов 815 тысяч сомов возвращены в государственную собственность.