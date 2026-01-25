В 2025 году каждая вторая Toyota в России импортирована через Кыргызстан. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Ввоз машин вырос на 12 процентов по сравнению с 2024-м. Большинство новых авто собраны в Китае, подержанные — в Японии.

За год на российский рынок поступило 127,8 тысячи автомобилей Toyota. Из них четверть составили новые машины (30,3 тысячи), что на 40 процентов больше в сравнении с предыдущим годом. Остальные 97,5 тысячи были подержанными с ростом на 6 процентов в годовом выражении. Ввоз автомобилей увеличился на 12 процентов, в отличие от 2024-го.

Более 80 процентов всех новых авто поступили из КНР. Среди подержанных машин только 13,3 процента были китайской сборки, в то время как 83,5 процента имели японское происхождение.

Почти половина новых авто (49,8 процента) импортирована через КР. При этом 33,8 процента автомобилей поступило из Китая напрямую. Небольшое количество поступило из Японии, а также через такие страны, как Беларусь и Грузия.