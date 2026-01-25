17:40
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Экономика

В 2025 году каждая вторая Toyota в России импортирована через Кыргызстан

В 2025 году каждая вторая Toyota в России импортирована через Кыргызстан. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Ввоз машин вырос на 12 процентов по сравнению с 2024-м. Большинство новых авто собраны в Китае, подержанные — в Японии.

За год на российский рынок поступило 127,8 тысячи автомобилей Toyota. Из них четверть составили новые машины (30,3 тысячи), что на 40 процентов больше в сравнении с предыдущим годом. Остальные 97,5 тысячи были подержанными с ростом на 6 процентов в годовом выражении. Ввоз автомобилей увеличился на 12 процентов, в отличие от 2024-го.

Более 80 процентов всех новых авто поступили из КНР. Среди подержанных машин только 13,3 процента были китайской сборки, в то время как 83,5 процента имели японское происхождение.

Почти половина новых авто (49,8 процента) импортирована через КР. При этом 33,8 процента автомобилей поступило из Китая напрямую. Небольшое количество поступило из Японии, а также через такие страны, как Беларусь и Грузия.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/359185/
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
Какие страны не выполнили план по импорту электроэнергии в Кыргызстан
Lamborghini продала рекордное количество премиальных автомобилей в 2025 году
Экспорт Кыргызстана упал на 43,5 процента, внешняя торговля — на 11,2 процента
Внимание! Водителей предупредили о тумане на дорогах Чуйской области
Камчыбек Ташиев передал 34 автомобиля медикам Джалал-Абадской области
В новогодние праздники усилены междугородние пассажирские перевозки
В Кыргызстане запустили цифровую систему распределения квот на импорт мяса
Кыргызстан импортирует около 4,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии
Кыргызстан стал крупнейшим покупателем подержанных авто из Южной Кореи
Сколько электроэнергии импортирует Кыргызстан из Туркменистана, рассказал Ибраев
Популярные новости
На&nbsp;руках у&nbsp;населения имеется денежная масса в&nbsp;размере 200-300 миллиардов сомов На руках у населения имеется денежная масса в размере 200-300 миллиардов сомов
Китайский инвестор вложит средства в&nbsp;крупный проект в&nbsp;Кыргызстане Китайский инвестор вложит средства в крупный проект в Кыргызстане
ВВП растет, цены давят: почему кыргызстанцы не&nbsp;чувствуют подъема экономики ВВП растет, цены давят: почему кыргызстанцы не чувствуют подъема экономики
ГНС приостановила рейдовые проверки среди малого и&nbsp;среднего бизнеса ГНС приостановила рейдовые проверки среди малого и среднего бизнеса
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
eSIM от&nbsp;MEGA онлайн: подключение через MegaPay в&nbsp;пару кликов eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
25 января, воскресенье
17:32
В РФ Московский регион и Петербург стали лидерами по числу трудовых мигрантов В РФ Московский регион и Петербург стали лидерами по чи...
16:55
В 2025 году каждая вторая Toyota в России импортирована через Кыргызстан
16:25
Новая пандемия? В Индии зафиксирована вспышка смертельного вируса Nipah
15:38
На автодороге Бишкек — Ош загорелся бензовоз: два человека погибли
13:23
Минстрой Кыргызстана включил компанию «Зам зам билдинг» в черный список