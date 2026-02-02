Медикам Нарынской области Камчыбек Ташиев вручил 20 новых автомобилей

В Нарынской области состоялась передача 20 новых служебных автомобилей местным медицинским организациям. Ключи руководителям больниц и центров семейной медицины вручил глава Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

Передача техники стала частью программы по укреплению материально-технической базы здравоохранения и повышению качества медицинского обслуживания в регионе.

Машины распределили между ключевыми учреждениями: Нарынской областной объединенной больницей (включая родильное отделение), центрами семейной медицины в Нарыне и районах Кара-Кужур и Орук-Там, Центром борьбы с туберкулезом, Бюро судебно-медицинской экспертизы, а также медцентрами Ат-Башинского, Ак-Талинского, Джумгальского и Кочкорского районов.

Выступая перед медиками, Камчыбек Ташиев отметил, что развитие системы здравоохранения — один из ключевых приоритетов государства, а обеспечение транспорта для врачей напрямую влияет на скорость и качество медицинской помощи. По его словам, поддержка региональных медучреждений будет продолжена, так как от здоровья населения зависят устойчивость и будущее страны.