12:05
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Власть

Медикам Нарынской области Камчыбек Ташиев вручил 20 новых автомобилей

В Нарынской области состоялась передача 20 новых служебных автомобилей местным медицинским организациям. Ключи руководителям больниц и центров семейной медицины вручил глава Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев. 

Передача техники стала частью программы по укреплению материально-технической базы здравоохранения и повышению качества медицинского обслуживания в регионе.

Машины распределили между ключевыми учреждениями: Нарынской областной объединенной больницей (включая родильное отделение), центрами семейной медицины в Нарыне и районах Кара-Кужур и Орук-Там, Центром борьбы с туберкулезом, Бюро судебно-медицинской экспертизы, а также медцентрами Ат-Башинского, Ак-Талинского, Джумгальского и Кочкорского районов.

Выступая перед медиками, Камчыбек Ташиев отметил, что развитие системы здравоохранения — один из ключевых приоритетов государства, а обеспечение транспорта для врачей напрямую влияет на скорость и качество медицинской помощи. По его словам, поддержка региональных медучреждений будет продолжена, так как от здоровья населения зависят устойчивость и будущее страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360155/
просмотров: 583
Версия для печати
Материалы по теме
Президент КР открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ
Убогое состояние городского медцентра № 2. Мэр Оша поручил его отремонтировать
Медвузы обяжут работать по госфраншизе: в Кыргызстане меняют правила обучения
В 2025 году каждая вторая Toyota в России импортирована через Кыргызстан
Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с тройняшками
Lamborghini продала рекордное количество премиальных автомобилей в 2025 году
В Кыргызстане за год приостановили лицензии 35 ломбардов
Камчыбек Ташиев принял сотрудников ГКНБ — победителей международного турнира
В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Внимание! Водителей предупредили о тумане на дорогах Чуйской области
Популярные новости
Президент КР&nbsp;открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ Президент КР открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ
В&nbsp;ОДКБ тревогу вызывает приближение &laquo;зон нестабильности&raquo;&nbsp;&mdash; Таалатбек Масадыков В ОДКБ тревогу вызывает приближение «зон нестабильности» — Таалатбек Масадыков
Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы
Государству возвращено 352 миллиарда сомов&nbsp;&mdash; масштаб шокировал даже силовиков Государству возвращено 352 миллиарда сомов — масштаб шокировал даже силовиков
Бизнес
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
2 февраля, понедельник
12:00
Кирилл Хомяков: КР может стать криптохабом региона, если удержит темп реформ Кирилл Хомяков: КР может стать криптохабом региона, есл...
11:41
Депутат ЖК предлагает бороться с разводами раздельными общежитиями для студентов
11:40
В Верховном суде перенесли рассмотрение дела журналистки Махабат Тажибек кызы
11:39
В странах ЕАЭС продолжат мониторинг развития транспортных коридоров
11:38
В Кыргызстане продолжается работа по сокращению стихийных свалок