Власть

Город Асман. Депутат просит решить вопрос компенсаций за земли фермерам

Депутат просит решить вопрос компенсаций за земли фермерам, которые отдали их в месте строительства города Асмана на Иссык-Куле. Об этом Табылды Муратбеков заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, государство намерено построить город Асман на Иссык-Куле.

«Для этого выбраны земли, на которых ранее местные жители возвели сады. Когда они встречались с президентом страны, он обещал им решить вопрос компенсаций. Однако пока этот вопрос не решен. Я призываю кабмин справедливо и совместно с местным населением решить данный вопрос», — добавил Табылды Муратбеков.

Ранее на Иссык-Куле состоялась официальная церемония запуска строительства нового города Асмана с участием первых лиц государства. Проект признан одним из самых масштабных в истории Кыргызстана — его общая площадь составит более 4 тысяч гектаров.

По данным Национального агентства по инвестициям, возведение города будет вестись поэтапно, а реализовывать проект будут частные строительные компании. 
