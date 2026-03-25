Кыргызстанке в России помогли получить 2 миллиона рублей после потери кормильца

Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в России оказало содействие гражданке КР в получении социальных выплат по случаю утраты кормильца.

По данным ведомства, после обращения заявительницы были проведены переговоры с уполномоченными органами Российской Федерации. В результате 10 марта 2026 года Социальный фонд России перечислил ей единовременное пособие в размере 2 миллиона рублей.

Кроме того, несовершеннолетнему ребенку погибшего назначена ежемесячная страховая выплата. Она будет выплачиваться до достижения им совершеннолетия.