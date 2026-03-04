Кыргызстан присоединился к международному проекту «Зеленые города»

В Ферганской долине официально стартовал проект «Зеленые города», который объединяет Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Об этом сообщает Посольство Германии в Бишкеке.

По его данным, в Кыргызстане проект будет реализован в Оше и Манасе.

Инициатива направлена на снижение рисков для окружающей среды и повышение качества жизни городского населения.

Команда проекта и эксперты будут помогать разрабатывать генеральные планы по озеленению и модернизации инфраструктуры, а также обучать специалистов. Проект также будет способствовать обмену опытом между странами по экологичному развитию городов.

Проект финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и реализуется Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ). Основным партнером в Кыргызской Республике выступает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.



