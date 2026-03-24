В Оше с жителей, чьи дома снесли, требуют доплаты за новые квартиры

В городе Оше жители, переселенные после сноса их домов, заявили о требовании доплаты за полученные квартиры. Об этом сообщили в общественной организации «Интербилим-Ош».

По данным организации, в прошлом году мэрия переселила 66 семей из разных районов города, чьи дома были снесены, в квартиры муниципальной ипотечной компании на улице Краснофлотской, предоставив жилье в качестве компенсации.

Однако позже, по словам жителей, стоимость новых квартир была оценена в $950 за квадратный метр и им предложили выплатить разницу между этой суммой и стоимостью прежнего жилья через ипотеку.

Глава «Интербилим-Ош» Гульгакы Мамасалиева заявила, что стоимость прежнего жилья была занижена, тем более что официальная оценка недвижимости не проводилась, договоров не было — все решалось устно.

«Кому-то выдали двухкомнатные, кому-то трехкомнатные квартиры в качестве компенсации. Теперь им говорят, что возникшую разницу в квадратных метрах они должны выплачивать как ипотеку в течение десяти лет. При этом старые дома оценили слишком низко. У людей нет возможности платить такие суммы», — говорит Мамасалиева.

В мэрии Оша сообщили, что ситуация уточняется, и пока не представили официальный комментарий.

Напомним, с приходом Женишбека Токторбаева на пост мэра города Оша активно велись работы по сносу в целях очистки города от незаконных построек и расширения дорог.