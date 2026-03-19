23:55
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Техноблог

Количество спутников Starlink Илона Маска на орбите превысило 10 тысяч

Количество спутников Starlink Илона Маска на орбите превысило 10 тысяч. Об этом сообщает Spaceflight Now.

Уточняется, что компания SpaceX в ночь на 17 марта произвела запуск очередной партии из 25 спутников. Это 17-й по счету орбитальный запуск с начала этого года.

Средняя периодичность запусков SpaceX в 2026-м составляет один раз в два-три дня. Из 33 запусков Falcon 9 с начала года посвящены выводу спутников Starlink.

Сервисом Starlink пользуются более 10 миллионов активных клиентов в 160 странах. Спутниковая система разрабатывается фирмой SpaceX для обеспечения глобального доступа в интернет.

Проект анонсирован в 2015 году, а первые коммерческие запуски начались в 2019-м. Спутники располагаются на низкой околоземной орбите на высоте около 550 километров, что обеспечивает низкую задержку сигнала.

Пользователи подключаются через специальные терминалы, которые автоматически переключаются между спутниками. Они оснащены лазерной связью для передачи данных между собой и ионными двигателями для корректировки орбиты. Срок службы одного аппарата составляет около пяти лет, после чего он сводится с орбиты и сгорает в атмосфере.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/366630/
просмотров: 123
Версия для печати
