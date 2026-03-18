Сервис спутникового интернета Starlink стал доступен в Эмиратах

Сервис спутникового интернета Starlink, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, стал доступен для заказа в ОАЭ. Согласно данным на официальном сайте, для пользователей в Эмиратах предлагаются стандартные тарифные планы, включая Residential (около $80) и Residential Lite (от $60). Стоимость комплекта оборудования составляет около $400 в зависимости от конфигурации.

При этом запуск сервиса не сопровождался официальными заявлениями со стороны регулирующих органов Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее профильные структуры ОАЭ указывали, что для предоставления спутниковых интернет-услуг требуется лицензирование, а внедрение подобных решений находится в стадии обсуждения.

Интернет от SpaceX работает через спутники на низкой орбите, что обеспечивает более высокую скорость и меньшую задержку по сравнению с традиционными сервисами.

Ранее Starlink также запустили на отдельных бортах авиакомпаний Emirates и flydubai.