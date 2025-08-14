13:10
Общество

Starlink официально вошел на рынок Казахстана

Исторический момент: Starlink официально пришел в Казахстан. Об этом сообщает Telegram-канал CRONOS ASIA | Новости Центральной Азии и мира.

С 13 августа жители РК могут подключить спутниковый интернет от SpaceX Илона Маска.
До этого Starlink в республике существовал лишь в виде пилотных проектов — например, в отдаленных школах. Теперь же сервис стал доступен всем.

Отмечается, что Казахстан — страна с огромными территориями, горными регионами, бескрайними степями и множеством малонаселенных аулов. Провести туда кабельный интернет дорого и сложно, а мобильная связь часто нестабильна.

Starlink решает эту проблему: терминал можно установить практически в любом месте. И можно получить стабильное соединение через сеть из тысяч низкоорбитальных спутников.

Напомним, что 12 июня 2025 года Минцифры РК и Starlink подписали соглашение, по которому компания соблюдает все требования законодательства. И всего через два месяца — официальный запуск.

«Это не просто новый оператор связи — это технологический скачок, который может изменить жизнь тысяч людей в отдаленных регионах. Теперь даже маленький аул сможет быть на связи с миром», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339589/
