19:42
USD 87.45
EUR 103.04
RUB 1.15
Власть

Президент ознакомился с экономическим развитием Кара-Кульджинского района

Садыр Жапаров сегодня, 14 апреля, в рамках рабочей поездки по Ошской области ознакомился с текущим состоянием и социально-экономическим развитием Кара-Кульджинского района. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Информацию главе государства представил аким Кара-Кульджинского района Замирбек Сыдыков.

В ходе презентации представлены ключевые инфраструктурные и инвестиционные проекты, направленные на повышение уровня безопасности населения, развитие сельского хозяйства и улучшение качества жизни жителей региона.

В частности, в селе Сай (айыльный аймак Ылай-Талаа) реализован проект по строительству защитной дамбы в 2,7 километра. В результате освоено 26,3 гектара земель, а также обеспечена защита 2 тысяч 417 жителей от угрозы селевых потоков.

В перспективе предусмотрена реализация масштабного проекта, направленного на снижение рисков чрезвычайных ситуаций: планируется защитить 8 участков, подверженных селевой опасности. Кроме того, ожидается освоение около 1 тысячи 500 гектаров земель сельскохозяйственного и производственного назначения, что создаст дополнительные возможности для экономического роста района.

Отдельное внимание уделено инвестиционным инициативам. Так, в 2021 году земельный участок, ранее находившийся на балансе ОАО «Кыргыз индустрия», передан в ведение Кара-Кульджинского айыл окмоту. На данной территории планируется строительство современного трехэтажного торгового центра (с подвальным уровнем) общей площадью 20 тысяч квадратных метров.

Проект предусматривает создание развитой инфраструктуры, включая парковочную зону, рассчитанную примерно на 200 автомобилей. Реализация данного объекта станет важным шагом в развитии торговли, создании новых рабочих мест и повышении инвестиционной привлекательности района.
Ссылка: https://24.kg/vlast/370323/
просмотров: 269
Версия для печати
14 апреля, вторник
19:24
Более 100 миллионов сомов выделят на ремонт канала в Джалал-Абадской области Более 100 миллионов сомов выделят на ремонт канала в Дж...
18:49
Президент ознакомился с экономическим развитием Кара-Кульджинского района
18:30
15 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
Чемпионат Азии по борьбе алыш. Кыргызстанцы в первый день завоевали 12 медалей
18:04
Кыргызстан обсудил с Samsung C&T инвестиционное сотрудничество